Race & Romance in America

FAIR & LOVELY

Mira Jacob/Random House

Mira Jacob/Random House Mira Jacob/Random House Mira Jacob/Random House Mira Jacob/Random House Mira Jacob/Random House Mira Jacob/Random House Mira Jacob/Random House

AMERICAN LOVE

Mira Jacob/Random House Mira Jacob/Random House Mira Jacob/Random House Mira Jacob/Random House BIG CITY ROMANCE Mira Jacob/Random House Mira Jacob/Random House

Excerpted from Mira Jacob’s Good Talk: A Memoir in Conversations, published by Random House.